国际油市：布兰特原油守在106美元上方，但供应前景看俏拖累油价

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
“油市过去几天来走软，因为美国像就业等经济指标下滑，另外利比亚石油出口增加，”Newedge Japan的商品销售经理Ken Hasegawa称。
伊朗和六大国之间围绕伊核计划的协议将在1月20日生效，意味着朝打破僵局往前迈进一步。
一名外交消息人士周一表示，各方可能在2月就最终解决方案开始磋商。
伊核问题如若化解，西方大国可能解除对伊石油出口的制裁，从而提升全球石油供应。
此外，利比亚石油部长称利比亚石油产量升至每日60-65万桶。但受国内持续数月的抗议活动影响，利比亚石油产量目前仍低于去年7月时的每天120万桶。
Hasegawa称，如果美国上周油品库存数据升高，可能会在美国公布疲弱就业数据后，加剧对于石油需求下滑的担忧，从而令油价承压。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)