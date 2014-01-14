国际油市：布兰特原油守在106美元上方，但供应前景看俏拖累油价

“油市过去几天来走软，因为美国像就业等经济指标下滑，另外利比亚石油出口增加，”Newedge Japan的商品销售经理Ken Hasegawa称。

伊朗和六大国之间围绕伊核计划的协议将在1月20日生效，意味着朝打破僵局往前迈进一步。

一名外交消息人士周一表示，各方可能在2月就最终解决方案开始磋商。

伊核问题如若化解，西方大国可能解除对伊石油出口的制裁，从而提升全球石油供应。

此外，利比亚石油部长称利比亚石油产量升至每日60-65万桶。但受国内持续数月的抗议活动影响，利比亚石油产量目前仍低于去年7月时的每天120万桶。

Hasegawa称，如果美国上周油品库存数据升高，可能会在美国公布疲弱就业数据后，加剧对于石油需求下滑的担忧，从而令油价承压。 (完)

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