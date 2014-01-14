中国股市：沪综指收升终止四连跌，政策利好助力技术性反弹

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周二收升终止四连跌。分析师表示，保监会调整险资投资比例的政策利好及大盘自身技术性反弹需求，推动股指走出修复性反弹行情，盘面呈现普涨格局，但量能仍明显有限，显示市场并未摆脱弱势格局。
沪综指 收报2,026.842点，涨17.278点或0.86%，上证A股今日成交额566亿元人民币，上日为555亿元。
“大盘在连续下挫后已进入超卖区间，2,000点位置存在一定的技术支撑。”信达证券策略分析师艾宜称。
他认为，证监会周末叫停部分IPO和今日保监会调整险资投资比例也释放了偏暖的政策信号，市场理解为管理层呵护股市的意图。但中期来看，新股持续发行仍不可避免，市场可能还需相当长时间来消化供求失衡压力。
保监会周一稍晚就修改保险资金运用管理暂行办法公开征求意见，拟对相关保险资金运用投资比例另行制定规则，保监会并可根据情况调整投资比例。
创业板指数P 收涨2.798%,走势明显强于大盘。
沪深300指数 收报2,212.846点，涨0.87%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,218.8点，涨0.92%，成交647,254手。(完)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)