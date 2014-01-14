《汇市简讯》欧洲开盘：日本经常帐赤字创纪录高位

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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0640 GMT
* 美元/日圆涨0.34%，欧元/日圆升0.49%，澳元/美元跌0.14%，美元/加元涨0.21%
* 日经指数下挫3.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.61%，沪综指涨0.56%，美国10年期公债收益率为2.8414%
* 日本11月经常帐赤字创纪录高位，因日圆疲软推高进口
* 美国国会出台1.1万亿美元支出计划
* 泰国示威者目标对准政府部门，威胁攻击证券交易所
* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)
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(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)