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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 14:51 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本经常帐赤字创纪录高位

0640 GMT

* 美元/日圆涨0.34%，欧元/日圆升0.49%，澳元/美元跌0.14%，美元/加元涨0.21%

* 日经指数下挫3.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.61%，沪综指涨0.56%，美国10年期公债收益率为2.8414%

* 日本11月经常帐赤字创纪录高位，因日圆疲软推高进口

* 美国国会出台1.1万亿美元支出计划

* 泰国示威者目标对准政府部门，威胁攻击证券交易所

* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)

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(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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