韩国债市：公债价格收低，因获利了结及外资流出

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透首尔1月14日 - 韩国公债价格周二收低，因外资流出，且在市场周一上涨后出现获利了结；在欠缺新的指引下，下周10年期公债标债前投资人重新调整仓位。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)收高2.2个基点，三年期公债3月期约收低0.05。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.62 105.67
10年期公债收益率 3.644% 3.622%
五年期公债收益率 3.254% 3.240%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)