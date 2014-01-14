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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 15:18 BJT

韩国债市：公债价格收低，因获利了结及外资流出

路透首尔1月14日 - 韩国公债价格周二收低，因外资流出，且在市场周一上涨后出现获利了结；在欠缺新的指引下，下周10年期公债标债前投资人重新调整仓位。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收高2.2个基点，三年期公债3月期约收低0.05。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.62 105.67

10年期公债收益率 3.644% 3.622%

五年期公债收益率 3.254% 3.240%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
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