全球金市：现货金持于一个月高位附近，股市下跌引发避险买盘

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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金价上扬，一些分析师开始表明，这波涨势可能持续或至少还会维持稍久一些。
“如果股市续处于守势且收益率仍然偏低，那么投资者可能从纸资产适度转向黄金，这可能推升金价更接近1,300美元，但我们预计金价在这些水准上方不会大幅扬升，”汇丰分析师在报告中称。
汇丰预计涨势有限，因为投资者仍警惕美国今年可能进一步缩减刺激政策。
0659GMT，现货金 持稳于每盎司1,252.84美元，接近一个月高点1,254.80美元。
“疲弱的美元和就业数据提振金价。目前至少价格应会守住，因为临近农历新年的中国买需也起到支撑作用，”新加坡GoldSilver Central Pte常务董事Brian Lan表示。
周二上海金交所纯度99.99%的黄金成交量 增至15.730吨，周一为14.630吨。不过溢价从17美元降至约13美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1252.84 -0.22 -0.02
现货银 20.37 0.02 0.1
现货铂金 1436.8 -3.19 -0.22
现货钯金 735.9 -1.1 -0.15
COMEX期金 1252.6 1.5 0.12
COMEX期银 20.39 0.005 0.02
汇率
欧元/美元 1.3663
美元指数 80.62
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)