全球金市：现货金持于一个月高位附近，股市下跌引发避险买盘

金价上扬，一些分析师开始表明，这波涨势可能持续或至少还会维持稍久一些。

“如果股市续处于守势且收益率仍然偏低，那么投资者可能从纸资产适度转向黄金，这可能推升金价更接近1,300美元，但我们预计金价在这些水准上方不会大幅扬升，”汇丰分析师在报告中称。

汇丰预计涨势有限，因为投资者仍警惕美国今年可能进一步缩减刺激政策。

0659GMT，现货金 持稳于每盎司1,252.84美元，接近一个月高点1,254.80美元。

“疲弱的美元和就业数据提振金价。目前至少价格应会守住，因为临近农历新年的中国买需也起到支撑作用，”新加坡GoldSilver Central Pte常务董事Brian Lan表示。

周二上海金交所纯度99.99%的黄金成交量 增至15.730吨，周一为14.630吨。不过溢价从17美元降至约13美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1252.84 -0.22 -0.02

现货银 20.37 0.02 0.1

现货铂金 1436.8 -3.19 -0.22

现货钯金 735.9 -1.1 -0.15

COMEX期金 1252.6 1.5 0.12

COMEX期银 20.39 0.005 0.02

汇率

欧元/美元 1.3663

美元指数 80.62

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金