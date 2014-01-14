表格：外资在韩国股市卖超309亿韩元，连续三日卖超

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透首尔1月14日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超309亿韩元，连续第三天卖超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月14日 -30.9 -54.6 66.8
1月13日 -95.4 67.3 21.6
1月10日 -58.1 -143.0 178.4
1月9日 71.6 -271.9 171.1
1月8日 166.4 -117.5 -51.7
1月7日 101.0 -46.8 -57.2
1月6日 51.7 -114.1 52.2
1月3日 -312.1 -135.4 421.6
1月2日 -313.6 -175.0 473.3
12月30日 116.7 19.3 -143.7
12月27日 70.7 -71.0 5.0
12月26日 -12.1 628.7 -614.4
12月24日 -54.5 456.4 -385.9
12月23日 71.6 223.5 -263.6
12月20日 -17.1 205.3 -183.2
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本月以来 -419.3 -991.0 1,276.0
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今年以来 -419.3 -991.0 1,276.0
--------------------------------------------- (完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)