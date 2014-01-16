台湾汇市：12月台币实质有效汇率指数101.82，低于韩元--BIS

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透台北1月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2013年12月台币实质有效汇率(REER)指数为101.82，较上月走低；韩元的实质有效汇率则连续六个月走高至108.64，台币续低于韩元。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 r.reuters.com/tuv95v
自2012年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2013/12 101.82 108.64
2013/11 102.30r 107.66r
2013/10 102.79r 106.35r
2013/09 103.28r 106.13r
2013/08 101.38r 103.18r
2013/07 101.98r 102.72r
2013/06 101.53r 100.82r
2013/05 101.91r 103.55r
2013/04 100.87r 102.01r
2013/03 100.24r 103.67r
2013/02 101.19 104.28r
2013/01 102.06 105.63(完)
注:r 表修正后数字。
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200