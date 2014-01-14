《中国债市每日综述》现券收益率曲线趋陡峭，资金平稳公开市场静悄悄

* 现券收益率趋陡峭，防御心态下机构青睐短券

* 对资金的谨慎预期推IRS全线上行幅度约3个bp

* 流动性未发生实质性变化，公开市场逆回购续暂停

路透北京1月14日 - 中国银行间市场周二现券收益率曲线趋陡峭化，相对看短端交投活跃表现稍优，而长端走势稳中偏空。交易员指出，春节前资金面将遭遇多重扰动因素，然央行态度未见松动的动力，谨慎防御心态下，机构青睐介入短券。

此外，今日中国人民币利率互换(IRS) 全线上行，幅度在3个基点(bp)左右，推升力亦与机构对下一步流动性可能紧张的忧虑抬升有关。

“今天短端交投比较活跃，包括三年国开金融债今天成交在5.725%，昨天差不多在5.73%、5.74%的样子，长的(收益率)有一点上，但我觉得还好，不过今天一级发行中长债的利率是比较高。”上海一银行交易员称。

他进一步指出，春节前对资金的扰动因素不少，大家普遍不看好这个月的资金面，这个从IRS的走势多少也能看出来，那资金不佳也难对现券走势有所期待。

本周财政部、国开行和农发行均有发债计划，发行量累计超过500亿元人民币。其中今日招标的农发行和国开行多期金融债发行，结果均呈“短低长高”走势。

中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，春节现金走款、财政存款上缴以及新股发行的多重冲击，资金面相对宽松的局面难以延续。

报告称，再度趋紧的资金面以及货币政策中性偏紧的态度限制了收益率下行的空间，短期内市场恐将延续弱势震荡的行情，建议交易型机构谨慎观望；对配置型机构而言，配置的时间窗口基本形成，目前3-5年金融债具备较好的配置价值。

剩余期限约2.7780年的13国开44券 最新成交对应收益率在5.72%，上日末笔为5.7696%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.482元人民币，较上日结算价跌0.020元，或0.02%。

**资金尚可公开市场逆回购续缺席**

中国银行间市场主要回购加权利率 周二持稳，流动性供给未发生实质性变化，公开市场逆回购操作继续暂停，央行仍作壁上观。

不过多数机构担忧月中缴税令资金面承压，总体预期偏谨慎。若春节前再现紧绷，不排除央行会重启逆回购弛援。

上海一商业银行交易员称，今日有500亿元人民币现金定存支援，整体资金价格波动不大，但机构预期偏谨慎，除了担忧月中缴税的影响，还有春节将至，存款后续也会呈流出态势。

“(大家觉得)应该会紧，所以也不敢放太多(回购)。”她说。

财政部周二招标的六个月期国库现金定期存款中标利率继续处于较高水平。市场人士表示，该期存款跨越年中关键时点，受到一些机构的青睐；同时，中长期流动性预期偏谨慎，故相应期限资金也更受欢迎，部分机构参与热情较高，推高了中标利率。

中国人民银行公开市场今日仍未进行任何操作。这意味着12月以来不定期出现的七天期逆回购已经连续第三周缺席。此前央行公开市场已连续两周空窗操作。

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7458 2.7328 +1.30 4,026.63

七天 4.0261 4.0149 +1.12 1487.73

14天 4.7739 4.6464 +12.75 107.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.6450 2.4300 -178.50 2,368.51

七天 4.1000 5.0000 -90.00 205.01

14天 5.2500 5.7500 -50.00 11.10

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8000 2.7800 +2.00 --

七天 4.0400 4.0200 +2.00 --

14天 4.7000 4.6500 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7395 2.7380 +0.15 --

七天 4.0036 4.0130 -0.94 --

三个月 5.5865 5.5849 +0.16 --

------------------------------------------------------------------------(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选