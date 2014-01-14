美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，谨慎支持进一步缩减购债刺激计划 ，并警告称就业市场尚未完全复原，而且经济出现令人担忧的通胀下滑迹象。 欧洲央行(ECB)执委候任人选兼德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger) 周一发出强硬言论，她警告称低利率“并非没有风险”。劳滕施莱格预计将取代亚斯穆森成 为欧洲央行执行委员。 周一公布的一份加拿大央行调查，加拿大企业在2013年第四季认为2014年销售将增加， 对于投资和招聘的看法也比前季更为乐观。 知情人士周二称，日本央行正在考虑从明年秋天起将其关键结算系统的运行时间延长两 个小时，以便在亚洲和其他时区进行日圆交易。这项变动可能在日本央行2016年初之前更新 结算系统时进行。商业银行使用该系统来结算顾客向其他银行转账的请求。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.0% 2013年11月27日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 李婷仪 审校 隋芬)