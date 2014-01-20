中国数据：12月工业增加值同比增长9.7%，1-12月投资增19.6%--国家统计局

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布，12月工业增加值同比增长9.7%，1-12月固定资产投资同比增长19.6%。路透调查预估中值原本分别为9.8%和19.8%。
统计局并公布，12月社会消费品零售总额同比增长13.6%，路透调查中值为13.6%。
以下为12月数据详情（同比增速%）：
实际值 预估中值 区间 前值 上年同期
工业增加值 9.7 9.8 9.4 ~ 10.2 10.0 10.3
固定资产投资(不含农户)(1-12月) 19.6 19.8 19.5 ~ 20.0 19.9 20.6
社会消费品零售总额 13.6 13.6 13.0 ~ 13.9 13.7 15.2
注：固定资产投资前值为1-11月数据。
中国国家统计局此前公布，12月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅回落至2.5%；12月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%。
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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