版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 10:06 BJT

中国数据：12月工业增加值同比增长9.7%，1-12月投资增19.6%--国家统计局

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布，12月工业增加值同比增长9.7%，1-12月固定资产投资同比增长19.6%。路透调查预估中值原本分别为9.8%和19.8%。

统计局并公布，12月社会消费品零售总额同比增长13.6%，路透调查中值为13.6%。

以下为12月数据详情（同比增速%）：

实际值 预估中值 区间 前值 上年同期

工业增加值 9.7 9.8 9.4 ~ 10.2 10.0 10.3

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 19.6 19.8 19.5 ~ 20.0 19.9 20.6

社会消费品零售总额 13.6 13.6 13.0 ~ 13.9 13.7 15.2

注：固定资产投资前值为1-11月数据。

中国国家统计局此前公布，12月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅回落至2.5%；12月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%。

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐