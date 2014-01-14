更新版 1-新债招标：中国国开新债短低长高，资金供给暂松然谨慎预期难改

* 国开五期新债结果呈“短低长高”格局，追随上午农发债走势

* 资金短期供给宽松然谨慎预期难改，中短债更受欢迎

* 开年后机构投资需求还是广泛存在的，认购倍数均逾两倍 (新增市场评论和更多细节)

路透北京1月14日 - 中国国家开发银行 周二招标发行的五期固息债(市场戏称“福娃债”)，结果呈“短低长高”格局，追随上午农发债走势。市场人士表示，资金短期供给宽松，然谨慎预期难改，新债发行市场上表现为中短债更受欢迎。

“大家本来就谨慎，拿些短的吃carry（利差）就好了，没必要下太大的注，”上海一银行交易员称。

他进一步指出，中长期新债品种虽较先前预期均值有所走高，然认购情况尚可，说明开年后机构投资需求还是广泛存在的，只是心态还是会偏谨慎一些。

深圳一券商交易员则透露称，一年期品种基金类机构需求不少。同期债券到期量占一月全部到期量的逾六成以上，机构存续配需求，且短期资金面持续显宽。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.3845%、5.7491%、5.8496%、5.8650%和5.9011%。

今日新债具体情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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发行量(亿元) 60 60 60 30 30

预测均值 5.11% 5.71% 5.78% 5.82% 5.85%

加权收益率 5.01% 5.6849% 5.8002% 5.8794% 5.90%

边际收益率 -- -- -- 5.9139% --

投标倍数 2.04倍 2.69倍 2.27倍 3.27倍 3.53倍

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

1/14增发中标收益率 5.01% 5.6849% 5.8002% 5.8794% 5.90%

农发行周二上午招标发行今年首批三期金融债，结果呈“短低长高”走势，三年固息品种最受追捧，定位也略低于预测均值，而期限较长的七年品种市场看法相对谨慎，中标利率明显偏高。

今日新债具体发行条款如下：

第一、二、三期增发债和第四、五期

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发行上限 1/3/5年各为60亿元、7/10年各为30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；1/3/5/10年单一利率/价格(荷兰式)招标

缴款日 1月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1月16日-1月20日

上市日 1年：1月22日

3/5/7/10年：1月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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