中国环保：河北今年单位GDP能耗要降约3%，减煤压钢各1,500万吨

路透北京1月14日 - 中国环境报报导称，2014年河北省单位GDP(国内生产总值)能耗要比2013年下降3%左右，为确保节能减排目标，河北省明确今年减煤压钢各1,500万吨。

报导称，2014年河北省单位GDP二氧化碳排放量要比2013年下降3.2%，二氧化硫、氮氧化物排放量要比2013年分别削减1.2%、5.6%，化学需氧量、氨氮要比2013年分别削减1.2%、2.7%。

2014年河北省将力促石家庄和唐山两市提前一年完成“十二五”（2011-2015年）节能减排目标任务，同时要求邢台、邯郸两市目标任务完成情况要好于全省目标任务完成情况。

报导称，通过持续开展电力、钢铁、水泥、玻璃四大行业的大气治理攻坚行动，力争到“十二五”末，钢铁行业单位产品综合能耗达到“十二五”规划确定的目标，其他三个行业的单位产品综合能耗均要低于“十二五”规划确定的目标。二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘排放量比2013年分别削减22.11万吨、34.96万吨、16.85万吨。