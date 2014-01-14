台湾财政：立法院通过2014年总预算，岁出入均微幅删减

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透台北1月14日 - 台湾立法院周二召开本会期最后一次的院会，通过了2014年的中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆(万亿)7,069亿台币以及1兆(万亿)9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。
主计总处表示，2014年的岁出入差短连同债务还本640亿元，合共须融资调度2,733亿台币，全数以举借债务予以弥平，举债占岁出比例为14.3%，较上年度的13.17%走高。
主计总处表示，立法院三读审议的岁入删减239亿台币，主要为减列出售中钢 、台肥 、和中华电 、兆丰金控 等股票收入共241亿台币。
岁出部分则是删减了245亿台币，主要删减政府的差旅费等182亿台币及治水预算等。
财政部在去年12月间的资料显示，估计2014年中央政府一年以上债务未偿余额可达5.42兆(万亿)台币，占国内生产毛额约14.79兆的36.69%。这十分逼近公共债务法规定的40.6%上限。
不过财政部的统计中也显示，2013年全球的财政赤字与公共债务占GDP比重皆微幅下降，2013年台湾的财政赤字占国内生产毛额比重为1.9%，较2012年下跌0.6个百分点，较全球平均的3.7%为低；2013年公共债务占国内生产毛额比重为41.8%，较2012年上升0.8个百分点，但也比全球平均的79.7%为低。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)