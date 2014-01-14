台湾财政：立法院通过2014年总预算，岁出入均微幅删减

路透台北1月14日 - 台湾立法院周二召开本会期最后一次的院会，通过了2014年的中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆(万亿)7,069亿台币以及1兆(万亿)9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。

主计总处表示，2014年的岁出入差短连同债务还本640亿元，合共须融资调度2,733亿台币，全数以举借债务予以弥平，举债占岁出比例为14.3%，较上年度的13.17%走高。

主计总处表示，立法院三读审议的岁入删减239亿台币，主要为减列出售中钢 、台肥 、和中华电 、兆丰金控 等股票收入共241亿台币。

岁出部分则是删减了245亿台币，主要删减政府的差旅费等182亿台币及治水预算等。

财政部在去年12月间的资料显示，估计2014年中央政府一年以上债务未偿余额可达5.42兆(万亿)台币，占国内生产毛额约14.79兆的36.69%。这十分逼近公共债务法规定的40.6%上限。