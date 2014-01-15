重温稿-《台湾新债预测》五年期公债103/2得标利率料在1.115-1.135%

* 标售标的：103/2期五年公债
* 标售时间：周三（15日）
* 标售金额：预定400亿台币
* 预测中值：1.115-1.135%
* 受访机构：10家
路透台北1月14日 - 路透周二的调查显示，台湾周三(15日)将标售的五年期公债103/2 得标利率将落在1.115-1.135%。
路透访谈的10家金融机构中，包括五家银行及三家证券商、两家票券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在1.115-1.135%，大区间则在1.100-1.150%。
以下为交易员观点整理：
* 103/2因不会增额发行，预料标售后将很快成为冷券
* 103/2标售隔日，同年新券103/4即展开发行前交易，受筹码因素影响，殖利率标低不易
* 银行端资金丰沛，足以消化103/2、103/4共800亿台币筹码，利率也不致标高
* 公债RP利率约在0.57%，往上加50-60点是五年券的适合位置，得标利率应该在1.12%上下
* 台湾基本面疲弱，在资金宽松环境下，殖利率变动幅度料低于去年，持有短券或为稳健策略
以下为预测得标利率区间：
中值在1.115-1.135%。
最新报价：
103/2公债发行前交易殖利率周二走高，收报1.1255%。
以下为交易商对103/2期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型证券商一 1.12 1.13
大型证券商二 1.11 1.12
大型证券商三 1.12 1.14
大型票券商一 1.10 1.14
大型票券商二 1.10 1.14
大型银行一 1.12 1.14
大型银行二 1.13 1.15
大型银行三 1.12 1.13
外商银行一 1.10 1.12
外商银行二 1.11 1.12
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1.115 1.135(完)
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(记者 董永年; 审校 黄凯)