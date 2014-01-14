金属期市：伦铜近持平，交易商担忧增长前景

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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美元周二从11个交易日低点反弹，更添铜价压力。
0705GMT，LME三个月期铜 持平在每吨7,327美元。
上海期交所期铜主力3月合约 也持稳在每吨51,790元人民币。
Lau说，鉴于中国正值冬季且1月底的农历新年临近，铜价因季节性因素而面临更大压力。在2月中旬之前压力恐怕难以缓解，而即便到那时上涨也可能只是昙花一现。
不过，实货市场确有供应短缺现象。
现货铜较指标三个月期铜周一升水36美元，是2012年5月以来最阔水准，反映出现货供应短缺。
LME期镍 小涨0.6%至每吨14,290美元。受到印尼政府周末期间开始落实矿石出口禁令，期镍从上周四起涨幅超过6%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李婷仪 审校 杜明霞/王翔琼/艾茂林)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)