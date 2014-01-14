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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 16:51 BJT

金属期市：伦铜近持平，交易商担忧增长前景

美元周二从11个交易日低点反弹，更添铜价压力。

0705GMT，LME三个月期铜 持平在每吨7,327美元。

上海期交所期铜主力3月合约 也持稳在每吨51,790元人民币。

Lau说，鉴于中国正值冬季且1月底的农历新年临近，铜价因季节性因素而面临更大压力。在2月中旬之前压力恐怕难以缓解，而即便到那时上涨也可能只是昙花一现。

不过，实货市场确有供应短缺现象。

现货铜较指标三个月期铜周一升水36美元，是2012年5月以来最阔水准，反映出现货供应短缺。

LME期镍 小涨0.6%至每吨14,290美元。受到印尼政府周末期间开始落实矿石出口禁令，期镍从上周四起涨幅超过6%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李婷仪 审校 杜明霞/王翔琼/艾茂林)
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