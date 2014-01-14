台湾央行：共发行4,209亿台币存单，存单发行余额减1.5亿

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透台北1月14日 - 台湾央行周二公布，共发行4,209亿台币存单，相较存单到期4,210.5亿台币，存单发行余额减1.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,163
91天期 0.93 38
182天期 1.05 8
央行上日共发行6,307亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,062亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负713亿台币，累计超额准备为负1,534亿，加计前期1%的超额准备为负577亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)