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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 16:47 BJT

台湾央行：共发行4,209亿台币存单，存单发行余额减1.5亿

路透台北1月14日 - 台湾央行周二公布，共发行4,209亿台币存单，相较存单到期4,210.5亿台币，存单发行余额减1.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,163

91天期 0.93 38

182天期 1.05 8

央行上日共发行6,307亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,062亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负713亿台币，累计超额准备为负1,534亿，加计前期1%的超额准备为负577亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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