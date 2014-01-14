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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 16:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶创五个月低点，因日圆走强和中国库存增长

青岛库存增加，而上海期交所指定交割仓库库存也增；此前数据显示中国上个月进口创纪录的35万吨橡胶，同比增幅近67%。

东京工业品交易所(TOCOM)指标6月期胶 跌3.5日圆，结算价报每公斤252.8日圆。盘中一度挫跌3.9%，至246.4日圆，为8月8日以来最低水准。日本市场周一因公共假期休市。

“美元/日圆跌，TOCOM胶价也只有跟着跌。”经纪商Okato Shoji研究部门总经理Kaname Gokon并称，还有一些其他因素，比如青岛库存增加等，也进一步打压胶价。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨135元人民币，收报每吨16,750元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤218.60美分，上涨1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 田建华)
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