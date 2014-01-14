亚洲橡胶：TOCOM期胶创五个月低点，因日圆走强和中国库存增长

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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青岛库存增加，而上海期交所指定交割仓库库存也增；此前数据显示中国上个月进口创纪录的35万吨橡胶，同比增幅近67%。
东京工业品交易所(TOCOM)指标6月期胶 跌3.5日圆，结算价报每公斤252.8日圆。盘中一度挫跌3.9%，至246.4日圆，为8月8日以来最低水准。日本市场周一因公共假期休市。
“美元/日圆跌，TOCOM胶价也只有跟着跌。”经纪商Okato Shoji研究部门总经理Kaname Gokon并称，还有一些其他因素，比如青岛库存增加等，也进一步打压胶价。
上海期交所主力5月期胶合约 上涨135元人民币，收报每吨16,750元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤218.60美分，上涨1.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 田建华)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)