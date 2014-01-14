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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 16:48 BJT

新兴汇市：泰铢触及三周高点，但其他新兴亚币多偏弱

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.43 102.98 -0.44 +1.79 105.28

坡元 1.2669 1.2648 -0.17 -0.29 1.2632

台币 30.159 30.112 -0.16 -0.69 29.950

韩元 1059.00 1056.70 -0.22 -0.34 1055.40

泰铢 32.71 32.99 +0.86 +0.46 32.86

菲律宾披索 44.73 44.61 -0.27 -0.74 44.40

人民币 6.0402 6.0434 +0.05 +0.23 6.0539

备注：印度、印尼及马来西亚金融市场因假期休市。(完)

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