中港个股：海螺水泥料去年净利按年升约50%，受惠供求改善及成本下降

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港1月14日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司 周二发出盈喜，预计按中国会计准则其2013年度全年净利将按年增长50%左右，受惠市场供求关系改善，以及生产成本下降。
海螺水泥的声明称，受益于市场需求稳定增长以及行业新增产能的减少，水泥行业供求关系进一步改善，去年度公司的产品销量同比稳步增长，价格持续回升。另外，由于期内煤炭价格同比回落，令公司生产成本同比有所下降。
按国际会计准则，海螺水泥2012年度净利为63.31亿元人民币；按中国会计准则的净利则为63.07亿元。
海螺水泥H股今天收高0.55%，报27.3港元;其A股则升0.59%，报15.39元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)