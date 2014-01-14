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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 16:55 BJT

中港个股：海螺水泥料去年净利按年升约50%，受惠供求改善及成本下降

路透香港1月14日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司 周二发出盈喜，预计按中国会计准则其2013年度全年净利将按年增长50%左右，受惠市场供求关系改善，以及生产成本下降。

海螺水泥的声明称，受益于市场需求稳定增长以及行业新增产能的减少，水泥行业供求关系进一步改善，去年度公司的产品销量同比稳步增长，价格持续回升。另外，由于期内煤炭价格同比回落，令公司生产成本同比有所下降。

按国际会计准则，海螺水泥2012年度净利为63.31亿元人民币；按中国会计准则的净利则为63.07亿元。

海螺水泥H股今天收高0.55%，报27.3港元;其A股则升0.59%，报15.39元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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