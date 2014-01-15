香港施政报告: 2014年度施政报告重点一览

路透香港1月15日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2014年施政报告，为其上任后第二份首份施政报告。

以下为报告内容摘录:

**房屋及土地供应**

过去5年，私营单位平均每年落成量只有约9,680个单位。根据政府已知「熟地」上已展开或将会展开的私人住宅项目初步估计，未来5年私营房屋单位平均每年落成量约有13,600个单位，增幅约四成。

未来10年供应总量以47万个单位为新目标，公营房屋占六成。在新的房屋供应目标下，政府的目标是平均每年提供约20 000个公屋单位和约8 000个居屋单位。换句话说，未来10年的公营房屋供应，将较政府去年的承诺增加36%。

过去一年，政府继续加强增加短、中、长期的土地供应，已在全港各区额外物色到约80幅面积共超过150公顷的「绿化地带」及「政府、机构或社区」(GIC)等土地，具潜力改作住宅用途并可在未来5年推出供兴建约89 000个单位，协助满足未来10年的房屋土地需要。加上先前经已物色到的土地，全港共有约150幅土地须改作住宅用途并预计在未来5年推出，以供兴建约21万个公私营单位。

长远土地供应方面，香港的新界北部地区尚有不少未发展的土地，政府将于今年初开展《发展新界北部地区初步可行性研究》，透过综合的土地规划和基建发展配套，将合适的土地作更好的房屋、社会及经济发展用途。政府并展开开拓东大屿都会进行中部水域人工岛的策略性研究，以及大屿山欣澳填海计划的规划及工程研究。

**经济**

东盟是带动东亚区域经济增长的动力来源。在中央政府支持下，香港已得到东盟的同意，在今年年初就「香港－东盟自由贸易协定」展开正式谈判。香港已就谈判范围提出建议，并将与东盟积极跟进。

旅游业是香港经济支柱之一，但过量或过于集中的旅客会对香港构成压力。中央政府同意暂不增加「个人游」赴港试点城市，以及暂不扩大「一签多行」措施试点范围。特区政府会继续与内地相关部门沟通和协调，因应本港经济及社会状况适度有序吸引内地旅客。同时，港珠澳大桥快将落成通车，我们会积极研究在大屿山增加酒店及休闲旅游设施。

在航空货运方面，香港国际机场在过去10年均为全球最繁忙的国际货运机场。在去年首11个月，机场的货运量为370万公吨，较2012年同期上升2.6%。另外，随着第三个机场空运货站于去年10月全面投入服务，机场的整体货物处理量提升了260万公吨，进一步巩固香港作为国际及区域物流中心的地位。

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)