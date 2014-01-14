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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 17:25 BJT

路透基点：酷派集团探询筹办1.25亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市公司酷派集团在市场探询筹办1.25亿美元三年期定期贷款。

这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，利率为较Libor加码300个基点。

银行受邀分两个层级参贷：承贷3,000万美元或更多的银行可获100个基点的前端费，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元贷款的银行可获75个基点前端费，以及牵头行头衔。

贷款资金将用于一般经营目的。

酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，以及地产投资。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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