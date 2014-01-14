路透基点：酷派集团探询筹办1.25亿美元三年期贷款--RLPC

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市公司酷派集团在市场探询筹办1.25亿美元三年期定期贷款。
这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，利率为较Libor加码300个基点。
银行受邀分两个层级参贷：承贷3,000万美元或更多的银行可获100个基点的前端费，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元贷款的银行可获75个基点前端费，以及牵头行头衔。
贷款资金将用于一般经营目的。
酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，以及地产投资。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)