重发-欧元债市：西班牙经济复苏前景佳，支撑其公债需求

西班牙10年期公债收益率 盘中持平，最新报3.84%，在收益率上周创下四年低点后市场稍作喘息。意大利10年期公债收益率 也持稳在3.9%。

“(西班牙)经济增长数据...证实了其他指标的信号，即经济正在向正确方向前进，”KBC证券策略分析师Mathias van der Jeugt表示。

“显然，(西班牙公债收益率)在1月测试2009年低点后、新债标售前夕会有一些修正，但还没有发生强势反转。(欧元区二线国家市场)总体人气仍然很好。”

德国公债收益率盘中持平于1.82%，周五以来已经下跌近10个基点，因美国非农就业数据逊于预期，令部分人对美国经济复苏强劲力度产生了怀疑。(完)

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