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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 17:29 BJT

中国能源：2013年全社会用电量同比增7.5%，第二产业增长7.0%--国家能源局

路透北京1月14日 - 中国国家能源局周二称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时
，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其中，第二产业用电量增长7.0%。
    
    能源局数据并显示，分产业看，2013年，第一产业用电量1,014亿千瓦时，增长0.7%；
第二产业用电量39,143亿千瓦时；第三产业用电量6,273亿千瓦时，增长10.3%。

    2013年，全国发电设备累计平均利用小时为4,511小时，同比减少68小时。其中，水电
设备平均利用小时为3,318小时，减少273小时；火电设备平均利用小时为5,012小时，增加3
0小时。

    2013年，全国电源新增生产能力（正式投产）9,400万千瓦，其中，水电2,993万千瓦，
火电3,650万千瓦。
    
    中国电力企业联合会去年3月发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千
瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。
    
    以下是2013年全国电力工业统计数据一览：        
       指??标??名??称          计算单位   全年累计      
                                           绝对量   增长（%
                                                       ）
 全国全社会用电量              亿千瓦时     53,223       7.5
 其中:第一产业用电量           亿千瓦时      1,014       0.7
 第二产业用电量                亿千瓦时     39,143         7
 工业用电量                    亿千瓦时     38,471       6.9
 轻工业用电量                  亿千瓦时      6,379       6.3
 重工业用电量                  亿千瓦时     32,092         7
 第三产业用电量                亿千瓦时      6,273      10.3
 城乡居民生活用电量            亿千瓦时      6,793       9.2
 全口径发电设备容量             万千瓦     124,738       9.3
 其中：水电                     万千瓦      28,002      12.3
 火电                           万千瓦      86,238       5.7
 核电                           万千瓦       1,461      16.2
 并网风电                       万千瓦       7,548      24.5
 全国供电煤耗率               克/千瓦时        321        -4
 全国线路损失率                   ％          6.67     -0.08
 全国发电设备累计平均利用小      小时        4,511       -68
 时                                                 
 其中：水电                      小时        3,318      -273
 火电                            小时        5,012        30
 并网风电                        小时        2,080       151
 电源基本建设投资完成额          亿元        3,717      
 其中:水电                       亿元        1,246      
 火电                            亿元          928      
 核电                            亿元          609      
 电网基本建设投资完成额          亿元        3,894      
 发电新增设备容量               万千瓦       9,400      
                                                　  
 其中：水电                     万千瓦     　2,993      
 火电                           万千瓦     　3,650      
 新增220千伏及以上变电设备容   万千伏安     19,631      
 量                                                 
 新增220千伏及以上线路回路长     千米       39,534      
 度                                                 
 （完）
   更多细节，请点选国家能源局网站(here)
 

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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