离岸人民币：统一中控三年期宝岛债以3.6%询价，预计发行10亿--消息

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透台北1月14日 - 三位消息人士周二表示，台湾食品大厂统一 集团旗下统一企业中国控股(统一中控) ，预计发行总额10亿人民币的宝岛债，目前以三年期3.6%利率在市场询价，有机会成为2014年首档发行的宝岛债。
统一中控旗下公司多数业务虽在中国，但因其注册地在开曼群岛，发债主体为海外公司，因此不受台湾金管会陆资发债100亿额度上限的控管。
统一集团在去年5月同样以统一中控为发行主体，在香港发行10亿人民币的点心债，以三年3.5%定价。该公司的昆山分公司去年8月也利用昆山人民币跨境融资政策，于离岸取得14.9亿人民币的融资额度。
统一中控去年11月时曾对路透表示，今年初可望发行宝岛债，额度至少5-10亿人民币。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)