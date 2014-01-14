离岸人民币：统一中控三年期宝岛债以3.6%询价，预计发行10亿--消息

路透台北1月14日 - 三位消息人士周二表示，台湾食品大厂统一 集团旗下统一企业中国控股(统一中控) ，预计发行总额10亿人民币的宝岛债，目前以三年期3.6%利率在市场询价，有机会成为2014年首档发行的宝岛债。

统一中控旗下公司多数业务虽在中国，但因其注册地在开曼群岛，发债主体为海外公司，因此不受台湾金管会陆资发债100亿额度上限的控管。

统一集团在去年5月同样以统一中控为发行主体，在香港发行10亿人民币的点心债，以三年3.5%定价。该公司的昆山分公司去年8月也利用昆山人民币跨境融资政策，于离岸取得14.9亿人民币的融资额度。