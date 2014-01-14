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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 17:58 BJT

英国金融市场：通胀数据低于预期，英镑兑美元回吐涨幅

英镑兑欧元在数据公布之前一度上涨，但欧元 现已扳回多数跌幅，最新报在0.8339英镑。

数据出炉后，英国公债期货 扳回全部跌幅，截至0935GMT时转为日内上涨3个跳动点，升至108.72，比数据公布前高出逾10个跳动点。

英国10年期公债收益率 触及12月3日以来的最低位2.821%，日内约跌2个基点。

10年期英国公债收益率较德债的利差略低于102个基点，比数据公布前收窄近1个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 白云)
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