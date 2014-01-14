英国金融市场：通胀数据低于预期，英镑兑美元回吐涨幅

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
英镑兑欧元在数据公布之前一度上涨，但欧元 现已扳回多数跌幅，最新报在0.8339英镑。
数据出炉后，英国公债期货 扳回全部跌幅，截至0935GMT时转为日内上涨3个跳动点，升至108.72，比数据公布前高出逾10个跳动点。
英国10年期公债收益率 触及12月3日以来的最低位2.821%，日内约跌2个基点。
10年期英国公债收益率较德债的利差略低于102个基点，比数据公布前收窄近1个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 白云)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)