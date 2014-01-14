英国债市：公债投资者呼吁债务管理局谨慎发行超长期券种

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透伦敦1月14日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，对于DMO有意在下财年发行期限超过50年的公债，英债投资者认为应该谨慎行事。
“对于在2014-15财年的超长期债券需求，有一些谨慎的建议。”DMO与投资者会议的会议纪录显示。
英国去年推出2068年7月到期、票息3.5%的公债 、以及2068年到期、票息0.125%与通胀挂钩的公债，尽管在推出之前市场态度存疑，但发行时均获得强劲需求。
该会议记录还显示，投资者较喜欢短天期传统公债，而较不喜欢中期债券，但交易商说，可能会有较多长天期券种发行，短债债发行减少。
交易商并说，DMO可能增加与通胀挂钩公债的标售规模。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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