英国债市：公债投资者呼吁债务管理局谨慎发行超长期券种

路透伦敦1月14日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，对于DMO有意在下财年发行期限超过50年的公债，英债投资者认为应该谨慎行事。

“对于在2014-15财年的超长期债券需求，有一些谨慎的建议。”DMO与投资者会议的会议纪录显示。

英国去年推出2068年7月到期、票息3.5%的公债 、以及2068年到期、票息0.125%与通胀挂钩的公债，尽管在推出之前市场态度存疑，但发行时均获得强劲需求。

该会议记录还显示，投资者较喜欢短天期传统公债，而较不喜欢中期债券，但交易商说，可能会有较多长天期券种发行，短债债发行减少。