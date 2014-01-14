《全球汇市》美元经历两日下跌后持稳，ECB诺沃特尼言论支持欧元

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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“只有那样的话，欧洲央行才可能有一线希望会很快采取更激进的措施。”
瑞典克朗过去一周受到重创，因国内利率走势信号不一，但在高于预期的通胀数据公布后大幅上涨。
澳元从周一录得的一个月高点微跌，此前受益于美国就业数据不佳带来的美元下挫。
澳元兑美元 跌0.2%至0.9036美元，低于周一高点0.9087美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3676 1.3671 +0.04 -0.50 1.3745
美元/日圆 103.54 102.98 +0.54 -1.67 105.30
欧元/日圆 141.60 140.81 +0.56 -2.10 144.63
美元/瑞郎 0.9012 0.8989 +0.26 +0.94 0.8928
英镑/美元 1.6401 1.6382 +0.12 -0.94 1.6556
美元/加元 1.0893 1.0861 +0.29 +2.57 1.0620
澳元/美元 0.9013 0.9052 -0.43 +1.12 0.8913
新西兰元/美元 0.8393 0.8375 +0.21 +2.28 0.8206
欧元/瑞郎 1.2325 1.2289 +0.29 +0.44 1.2271
欧元/英镑 0.8333 0.8343 -0.12 +0.43 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8343 8.8882 -0.61 -0.15 8.8474
美元/挪威克朗 6.1130 6.1162 -0.05 +0.77 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)