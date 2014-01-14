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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 17:57 BJT

《全球汇市》美元经历两日下跌后持稳，ECB诺沃特尼言论支持欧元

“只有那样的话，欧洲央行才可能有一线希望会很快采取更激进的措施。”

瑞典克朗过去一周受到重创，因国内利率走势信号不一，但在高于预期的通胀数据公布后大幅上涨。

澳元从周一录得的一个月高点微跌，此前受益于美国就业数据不佳带来的美元下挫。

澳元兑美元 跌0.2%至0.9036美元，低于周一高点0.9087美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3676 1.3671 +0.04 -0.50 1.3745

美元/日圆 103.54 102.98 +0.54 -1.67 105.30

欧元/日圆 141.60 140.81 +0.56 -2.10 144.63

美元/瑞郎 0.9012 0.8989 +0.26 +0.94 0.8928

英镑/美元 1.6401 1.6382 +0.12 -0.94 1.6556

美元/加元 1.0893 1.0861 +0.29 +2.57 1.0620

澳元/美元 0.9013 0.9052 -0.43 +1.12 0.8913

新西兰元/美元 0.8393 0.8375 +0.21 +2.28 0.8206

欧元/瑞郎 1.2325 1.2289 +0.29 +0.44 1.2271

欧元/英镑 0.8333 0.8343 -0.12 +0.43 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8343 8.8882 -0.61 -0.15 8.8474

美元/挪威克朗 6.1130 6.1162 -0.05 +0.77 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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