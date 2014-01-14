CNH动态：中间价连涨激励离岸人民币买盘，即期尾市升破6.02大关

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路透香港1月14日 - 受到人民币中间价连续三天高开并续刷纪录的激励，香港人民币即期汇价 周一再获创新高的动力，即期汇价尾盘升破6.0200，市场估计此波人民币买盘仍未释放完，春节前人民币升值仍存较强动力。

人民币兑美元中间价 为6.093元，连续第三日上涨，亦续刷新纪录高位。离岸即期受此激励，周二涨势如虹，尤其是午间人民币买盘汹涌推高即期步步向上。

“不少外资行和台资企业在做人民币累计目标可赎回远期合约(RMB target redemption forward)，需要做对冲，即期市场上需要买进人民币，而春节之前不少机构需要预先拿一波人民币，所以这两天人民币买盘汹涌。”一位中资银行交易员称。

另一位外资投行人士称，“这一波人民币的涨势已经鹤立鸡群，跟基本面、宏观数据、其他货币关系都不大了，虽然目前不少机构获利平盘了，但伦敦一些基金即期美元卖盘还是很猛，单边卖盘还是很大。”

亦有市场人士指出，今日境内人民币即期汇价(CNY)似乎少了央行的束缚，一度快破6.0400，这亦令离岸市场看多情绪火热，一早即破关往上。

“过年人民币资金需求强劲，离岸人民币远汇（DF）曲线有向上走的压力。”一位外资交易员并表示。

本地时间下午5:52时，离岸人民币 报6.0175，盘中区间在6.0285-6.0160，上日尾盘在6.0295；境内人民币 收升至历史收盘新高6.0412。两地即期点差走扩至237个点子。

同时间，一年期远汇升水 报586/621，上日收在575；市场人士指出，临近中国传统春节假期，人民币资金需求强劲，促远汇曲线走升。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.0962/6.0999，上交易日尾盘报6.0980。（完）

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