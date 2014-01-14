《中国新债预测》七年国债利率预测均值4.56%，流动性好发行量小低于二级

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 招标品种：财政部七年期固息国债
* 招标金额：100亿元人民币
* 招标时间：周三(15日)10:35-11:35
* 受访人数：9位(银行和券商)
* 预测区间：4.53%-4.60%
* 预测均值：4.56%
路透北京1月14日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，是次招标发行的新债流动性很好且发行量不大，有望延续近期一级发行市场的暖势，中标利率料稍低于二级市场水平，预测均值为4.56%。
“最近一级市场都很猛啊，这期债高票息，也是CTD(国债期货最便宜可交割券)，量也不大，招标的情况应该会比较好，”上海一银行交易员称。
他与华东一银行交易员共同忧虑的是，中长期资金走势仍难于把握，谨慎预期不改或限制走暖幅度。
银行间市场主要回购加权利率 周二持稳，但多数机构担忧月中缴税压力，总体预期偏谨慎，场内融出资金以七天及以下期限为主，跨年资金仍难寻。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率为4.5873%。二级市场上，剩余期限约6.76年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.58%。
明日招标新债为2014年第三期记账式附息国债，利息按年支付，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。
具体招标时间为1月15日上午10:35-11:35，1月16日开始计息，1月16日至1月20日进行分销，1月22日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)