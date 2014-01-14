《中国新债预测》七年国债利率预测均值4.56%，流动性好发行量小低于二级

* 招标品种：财政部七年期固息国债

* 招标金额：100亿元人民币

* 招标时间：周三(15日)10:35-11:35

* 受访人数：9位(银行和券商)

* 预测区间：4.53%-4.60%

* 预测均值：4.56%

路透北京1月14日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，是次招标发行的新债流动性很好且发行量不大，有望延续近期一级发行市场的暖势，中标利率料稍低于二级市场水平，预测均值为4.56%。

“最近一级市场都很猛啊，这期债高票息，也是CTD(国债期货最便宜可交割券)，量也不大，招标的情况应该会比较好，”上海一银行交易员称。

他与华东一银行交易员共同忧虑的是，中长期资金走势仍难于把握，谨慎预期不改或限制走暖幅度。

银行间市场主要回购加权利率 周二持稳，但多数机构担忧月中缴税压力，总体预期偏谨慎，场内融出资金以七天及以下期限为主，跨年资金仍难寻。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率为4.5873%。二级市场上，剩余期限约6.76年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.58%。

明日招标新债为2014年第三期记账式附息国债，利息按年支付，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。