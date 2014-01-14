台湾金融：将修正法令允许证券商投资不动产以公允价值衡量--金管会

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透台北1月14日 - 台湾金管会周二发布新闻指出，将修正相关法令，允许证券商及期货商持有投资不动产，后续衡量得以公允价值衡量。
金管会此前已允许银行业及保险业的投资性不动产后续衡量可采公允价值方式，主要是为与国际会计准则（IFRS）接轨。
新闻稿指出，主管机关将修正〞证券商财务报告编制准则〞及〞期货商财务报告编制准则〞部分条文，让投资性不动产后续衡量得采成本模式或公允价值模式，并明定投资性不动产后续衡量依国际会计准则第40号及证券发行人财务报告编制准则相关规定办理。
这些修正将于近期发布施行。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)