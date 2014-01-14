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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 18:05 BJT

台湾金融：将修正法令允许证券商投资不动产以公允价值衡量--金管会

路透台北1月14日 - 台湾金管会周二发布新闻指出，将修正相关法令，允许证券商及期货商持有投资不动产，后续衡量得以公允价值衡量。

金管会此前已允许银行业及保险业的投资性不动产后续衡量可采公允价值方式，主要是为与国际会计准则（IFRS）接轨。

新闻稿指出，主管机关将修正〞证券商财务报告编制准则〞及〞期货商财务报告编制准则〞部分条文，让投资性不动产后续衡量得采成本模式或公允价值模式，并明定投资性不动产后续衡量依国际会计准则第40号及证券发行人财务报告编制准则相关规定办理。

这些修正将于近期发布施行。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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