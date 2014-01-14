《热点透视》长城汽车高端SUV暂缓上市波及股价，但后劲尚足无需忧虑

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 洪曦

路透香港1月14日 - 长城汽车 遇到了一些小麻烦。这家汽车厂商表示由于调校风格以及质量问题，将推迟哈弗H8旗舰运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的上市之后，公司股价遭遇滑铁卢。毫无疑问：长城汽车的股票价格一直反映了投资者的高度期待，但是今天的修正走势可能下探得有些太深了。

作为中国少数几家非国有的大型工业企业，长城汽车是一个中国制造业企业成功的典型。这家公司的产品已经远销到澳洲、俄罗斯、甚至对安全要求非常严格的欧盟。根据大和证券，长城旗下SUV的利润率达到30%。即便今天长城汽车的港股价格大幅跳水了11%，和两年前相比，股价也涨了几乎两倍。

哈弗H8车型推迟上市，是投资者最不希望看到的事情。这款车型的起售价在33,000美元左右，意在与奥迪Q5等车型争夺高端SUV市场，可能将是长城汽车用来吸引高端驾车人士的利器。此次长城汽车宣布产品延迟销售的原因，包括从转向阻力偏轻到中控面板纹理单一等诸多问题。中控台设计乏味，总要比丰田汽车 和通用汽车 的产品召回要强。不过，成长型企业的品牌形象尤其纤弱。

然而，长城汽车还有来自快速增长市场的支持。中国是SUV制造商的兵家必争之地，长城汽车则是中国SUV生产商中的翘楚。根据中国汽车工业协会数据，2013年SUV车型的销量较前一年度增长了约50%。虽说H8推迟上市在公众中造成的影响不小，但根据野村的预测，该车型仅会占到长城汽车2014年销售总量的4%。

考虑到上述因素，长城汽车或许会再次加速。经历了今天的骤跌后，该公司股票市盈率在8.7倍，低于其它中资竞争对手，而根据Eikon，2014年长城汽车获利料增长26%。如果长城能对H8进一步加以改良，投资者将不会受此次事件的影响。(完) (译文审校 王洋)