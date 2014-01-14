两岸金融：台湾金管会核准第一银行申设上海自贸区支行

路透台北1月14日 - 台湾金管会周二宣布核准第一金控 旗下第一商业银行申设自由贸易试验区支行，此为台资银行第二家获准申设上海自贸区支行。

继月初金管会核准国泰金控 旗下国泰世华银行上海自贸区申设支行后，金管会再度批准第一银行申设上海自贸区支行。

“当然会尽快送件银监会申请，” 第一银行副总经理林汉奇说。

他并指出，目前上海自贸区详细规则尚未出炉，仅能根据目前了解内容进行规划，而设立支行的成本相对较低。

第一银行在大陆布局已深，不仅已在上海设立分行，第二家大陆分行--成都分行也于日前接获大陆银监会核准设立，并拟在河南设立村镇银行。

金管会新闻稿表示，第一银行增设上海自贸区支行主要考量在于自贸区内设立支行将可享有上海自贸区政策开放措施、协助上海分行扩展新业务及掌握所衍生的相关商机，并利与位于浦西的上海分行东西串联，巩固当地市场。

台湾资产最大金控公司---国泰金控 旗下国泰世华银行月初获得金管会核准申设上海自贸区支行，董事会日前通过成立上海子行亦将尽速递件金管会申请，可望成为台资银行在大陆的第二家子行。