两岸金融：台湾金管会核准第一银行申设上海自贸区支行

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北1月14日 - 台湾金管会周二宣布核准第一金控 旗下第一商业银行申设自由贸易试验区支行，此为台资银行第二家获准申设上海自贸区支行。
继月初金管会核准国泰金控 旗下国泰世华银行上海自贸区申设支行后，金管会再度批准第一银行申设上海自贸区支行。
“当然会尽快送件银监会申请，” 第一银行副总经理林汉奇说。
他并指出，目前上海自贸区详细规则尚未出炉，仅能根据目前了解内容进行规划，而设立支行的成本相对较低。
第一银行在大陆布局已深，不仅已在上海设立分行，第二家大陆分行--成都分行也于日前接获大陆银监会核准设立，并拟在河南设立村镇银行。
金管会新闻稿表示，第一银行增设上海自贸区支行主要考量在于自贸区内设立支行将可享有上海自贸区政策开放措施、协助上海分行扩展新业务及掌握所衍生的相关商机，并利与位于浦西的上海分行东西串联，巩固当地市场。
台湾资产最大金控公司---国泰金控 旗下国泰世华银行月初获得金管会核准申设上海自贸区支行，董事会日前通过成立上海子行亦将尽速递件金管会申请，可望成为台资银行在大陆的第二家子行。
金管会银行局局长桂先农上周四透露，大陆银监会已通过四家本地银行开设第二家大陆分行，分别为第一金控旗下的成都分行，国泰世华银行的青岛分行以及土地银行及合库银行的天津分行。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)