中国能源：沙特2014年供应原油合同销量将持稳于去年--贸易商

路透北京1月14日 - 贸易商称，沙特2014年准备向中国提供大致持平2013年的原油数量，因中国从伊拉克和中亚的进口增加。沙特为中国最大的原油供应国。

随着伊拉克石油产量增加，今年伊拉克向亚洲买家提供的原油报价下滑，且提供更好的支付条款。另外中国两个新炼厂则设计为加工来自哈萨克斯坦、俄罗斯和中东的原油。

因这两家炼厂将是2014年中国石油需求增长的主力，沙特已没有什么提升中国合同销量的空间。这表示沙特在中国20%的市占率将下滑。

沙特应仍会保住中国最大原油供应国的地位，但伊拉克有望取代安哥拉成为第二大供应来源。

“所有进口商都没要求明年增加进口量，”北京一名直接了解沙特对中国石油出口情况的贸易人士表示。

贸易商估计，沙特对中国的年度合同供应量将维持于每日约117万桶，其中80%供应给中石化 ，其余由中石油 和中化接收。

海关数据显示，中国2013年原油进口增加4%，每日进口增加量略低于22万桶，为三年来最慢增速。

**另觅油源**

中石油四川炼厂和中化泉州炼厂产能总共为每日44万桶，这两家炼厂有望今年上线，而且都不会选择沙特原油。

中石油四川炼厂选择来自哈萨克斯坦和俄罗斯的原油，以及中石油在中国西北部开采的原油。

贸易商称，中化泉州炼厂则选择伊拉克、阿曼和科威特的原油。

2013年1-11月，中国从沙特进口4,974万吨原油，或109万桶/日，较上年同期小幅上升，且占到总进口量的五分之一。

炼厂亦扩大从伊朗进口原油的数量。伊朗原油主要是巴士拉轻油(Basra Light)，通常要比类似等级的沙特原油更加便宜。

中国油企已经同伊拉克国家石油营销组织签署了2014年协议，进口量在每天88.2万桶，较2013年增长68%。不过这些企业也有可能转售一部分原油。

海关数据显示，2013年1-11月，伊拉克出口到中国的原油数量增加了15万桶/日，占这段期间中国原油进口增长的逾80%。

安哥拉是中国的第二大原油供应国。截至11月，该国向中国出口约78.64万桶/日，较2012年同期减少超过2%。

贸易商指出，今年下半年当新设备进入稳定运作时，可能会出现对沙特石油的一些额外需求。

中化可能为旗下首座全资拥有的泉州炼厂向沙特采购原油。目前为止中化还仅止于进口代理商的角色，为中石油控股的一座炼厂进口沙特石油。

“现在还很难决定泉州厂的沙特石油数量...当该厂开始运作时，(中化)将和沙特阿美协调可能增加的数量。”第三位行业人士说。

浏览中国的沙特、伊朗原油进口图表：link.reuters.com/hah95v