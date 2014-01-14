国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均下跌，因市场预期供给将增加

路透新加坡1月14日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二下滑，业界消息人士称因市场预期来自中国的供给增加，且来自印度的现货油品亦有增长。

路透数据显示，2月柴油裂解价差和航煤裂解价差各自下跌0.26美元，每桶价格分别较新加坡报价高出17.64美元和17.72美元。

交易员表示，今年第一季度，中国预计每月将出口约30-40万吨柴油，其中一部分将运至越南。

印度方面的现货供给增加，Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd拟出售一批2月的现货航煤船货，为本月第三笔求售。

业界消息人士说，上周该公司曾向BP出售一艘2月中旬装船的船货，价格为每桶贴水约0.90美元。

一位业界消息人士表示，越南Petrolimex买入两艘35,000吨的柴油船货，装运期为1月底和2月初，时间较最初有所更改。

一业界消息人士称，印度Reliance Industries可能已经同至少两家公司达成定期协议，将在2014年出售含硫量500ppm以及10ppm的柴油。不过该消息目前还未能得到确认。

新加坡现货无航煤成交，有三笔柴油交易。

壳牌从BP买进15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为1月29日-2月2日，每桶价格较1月28日至2月4日的新加坡报价均价升水0.10美元。(完)

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