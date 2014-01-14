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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 19:03 BJT

东南亚股市：泰国股市连二升，无畏反政府示威

路透曼谷1月14日 - 泰国股市周二连续第二天上扬，量能温和，跌深大型股有选择性买盘介入，新加坡及菲律宾股市则随亚股颓势跌至平盘以下。

泰国指标股指 上涨1%，至1,295.87点，创逾两周最高收位，延续周一上涨2.2%升势。观光股Airports of Thailand 跳涨4.3%。

泰铢周二触及近三周高位，因曼谷大规模反政府示威活动目前为止保持平和，投资人回补空头部位。

新加坡股市 下跌0.4%，菲律宾股市 收低0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%。

外资在菲律宾股市卖超6,620万菲律宾披索。

越南股市收高0.23%，报522.31，为七个月来最高收位，连续第八个交易日上扬。

马来西亚 及印尼股市 因公众假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 387.75 0.39 +0.10 -0.16 388.37

新加坡 3123.75 -11.74 -0.37 -1.38 3167.43

泰国 1295.87 12.31 +0.96 -0.22 1298.71

菲律宾 5935.56 -5.11 -0.09 +0.78 5889.83

越南 522.31 1.20 +0.23 +3.50 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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