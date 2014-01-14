东南亚股市：泰国股市连二升，无畏反政府示威

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透曼谷1月14日 - 泰国股市周二连续第二天上扬，量能温和，跌深大型股有选择性买盘介入，新加坡及菲律宾股市则随亚股颓势跌至平盘以下。
泰国指标股指 上涨1%，至1,295.87点，创逾两周最高收位，延续周一上涨2.2%升势。观光股Airports of Thailand 跳涨4.3%。
泰铢周二触及近三周高位，因曼谷大规模反政府示威活动目前为止保持平和，投资人回补空头部位。
新加坡股市 下跌0.4%，菲律宾股市 收低0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%。
外资在菲律宾股市卖超6,620万菲律宾披索。
越南股市收高0.23%，报522.31，为七个月来最高收位，连续第八个交易日上扬。
马来西亚 及印尼股市 因公众假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 387.75 0.39 +0.10 -0.16 388.37
新加坡 3123.75 -11.74 -0.37 -1.38 3167.43
泰国 1295.87 12.31 +0.96 -0.22 1298.71
菲律宾 5935.56 -5.11 -0.09 +0.78 5889.83
越南 522.31 1.20 +0.23 +3.50 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍 审校 李婷仪)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)