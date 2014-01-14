国际油市：船用燃油销售强劲，支撑亚洲燃料油升水跳涨

路透新加坡1月14日 - 亚洲船用燃油及船货等级燃料油升水周二跳涨，交易商表示，是受到自12月以来的强劲船货燃油需求推升。

180-cst及380-cst燃料油较新加坡现货报价升水分别为每吨2.75美元及3.98美元，较周一上涨0.25美元及0.56美元。

路透数据显示，380-cst船用燃油升水周二跳涨1.63美元，至每吨5.89美元。

交易商表示，12月船用燃油销售数据强劲，加上在符合规格船货供给较低之际，而当前需求升高，支撑了新加坡燃料油市场的坚实人气。

中东一贸易商表示，新加坡市场趋紧，已吸引一些低密度燃料油船货由波斯湾地区转往亚洲。

沙特阿拉伯、阿联酋(阿拉伯联合大公国)、伊朗及印度是低密度燃料油船货的主要出口国。

低密度燃料油可用于调和美洲出口的燃料油，以降低密度。

Gunvor向兴隆出售2万吨180-cst燃料油，船期为1月29日-2月2日，价格齐平新加坡的1月平均报价。

嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期为2月8-12日，价格每吨602美元。(完)

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