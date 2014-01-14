国际油市：船用燃油销售强劲，支撑亚洲燃料油升水跳涨

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月14日 - 亚洲船用燃油及船货等级燃料油升水周二跳涨，交易商表示，是受到自12月以来的强劲船货燃油需求推升。
180-cst及380-cst燃料油较新加坡现货报价升水分别为每吨2.75美元及3.98美元，较周一上涨0.25美元及0.56美元。
路透数据显示，380-cst船用燃油升水周二跳涨1.63美元，至每吨5.89美元。
交易商表示，12月船用燃油销售数据强劲，加上在符合规格船货供给较低之际，而当前需求升高，支撑了新加坡燃料油市场的坚实人气。
中东一贸易商表示，新加坡市场趋紧，已吸引一些低密度燃料油船货由波斯湾地区转往亚洲。
沙特阿拉伯、阿联酋(阿拉伯联合大公国)、伊朗及印度是低密度燃料油船货的主要出口国。
低密度燃料油可用于调和美洲出口的燃料油，以降低密度。
Gunvor向兴隆出售2万吨180-cst燃料油，船期为1月29日-2月2日，价格齐平新加坡的1月平均报价。
嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期为2月8-12日，价格每吨602美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)