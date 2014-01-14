欧洲汇市：英镑回吐涨幅，因通胀数据低于市场预期

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦1月14日 - 英镑周二回吐涨幅，因英国公布的通胀数据低于预期，市场推后英国央行可能考虑升息的预测时点。
数据公布之前，英镑兑美元 一度跳升至1.6447美元，但数据公布后回吐涨幅报1.6405，日内上涨0.1%。
英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.0%，为2009年11月以来最小增幅。[ID；nL3T0KO1IM]
“英镑/美元的困扰在于，它有点像是被自己的成功所害。英国数据一直如此亮眼，以致于现在需要很大功夫才能让投资人惊喜，”Forex.com分析师Kathleen Brooks说。
“英镑在区间波动。投资人不是净做空英镑，但他们解除了一些仓位。”
她说如果英镑升破200日均线位置1.6635美元，可望上看1.70美元。
数据公布之前英镑兑欧元 也上涨，不过欧元后来搬回多数跌幅，最新报0.8339英镑。(完)
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路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。