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市场报道 | 2014年 1月 14日 星期二 19:24 BJT

欧洲汇市：英镑回吐涨幅，因通胀数据低于市场预期

路透伦敦1月14日 - 英镑周二回吐涨幅，因英国公布的通胀数据低于预期，市场推后英国央行可能考虑升息的预测时点。

数据公布之前，英镑兑美元 一度跳升至1.6447美元，但数据公布后回吐涨幅报1.6405，日内上涨0.1%。

英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.0%，为2009年11月以来最小增幅。[ID；nL3T0KO1IM]

“英镑/美元的困扰在于，它有点像是被自己的成功所害。英国数据一直如此亮眼，以致于现在需要很大功夫才能让投资人惊喜，”Forex.com分析师Kathleen Brooks说。

“英镑在区间波动。投资人不是净做空英镑，但他们解除了一些仓位。”

她说如果英镑升破200日均线位置1.6635美元，可望上看1.70美元。

数据公布之前英镑兑欧元 也上涨，不过欧元后来搬回多数跌幅，最新报0.8339英镑。(完)

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