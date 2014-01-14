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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 21:41 BJT

表格：美国12月进口物价持平于11月，出口物价较前月升0.4%

路透1月14日 - 美国劳工部周二公布:

* 美国12月进口物价持平(预估为上涨0.3%)，11月为下滑0.9%(初值为下滑0.6%)

* 美国12月出口物价较前月上升0.4%(预估为上涨0.1%)，11月为上升0.1%(初值为下滑0.1%)

* 美国12月进口物价较上年同期下滑1.3%，出口物价较上年同期下滑1.0%

* 美国12月石油进口价格下跌0.1%，11月下跌4.7%

12月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

12月　 11月 (前值) 13年12月/12年12月

进口物价 持平 -0.9 -0.6 -1.3

出口物价 0.4 0.1 0.1 -1.0(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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