版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 20:15 BJT

美股业绩：摩根大通第四季每盈余1.30美元，低于市场预估

路透1月14日 - 摩根大通 周二公布：

* 第四季净利为53亿美元，合每股1.30美元，营收241亿美元

* 第四季每股盈余预估为1.35美元--汤森路透I/B/E/S

* 第四季营收预估为236.7亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 截至第四季末根据巴塞尔iii估算的一级普通股资本充足率为10.7%，高于第三季末的10.5%

* 季度信贷损失拨备为1.04亿美元，低于上年的5.52亿美元

* 季度不良资产总计为97亿美元，低于前一季

* 摩根大通公布财报后，股价在盘前小幅下跌(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐