美股业绩：摩根大通第四季每盈余1.30美元，低于市场预估

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透1月14日 - 摩根大通 周二公布：
* 第四季净利为53亿美元，合每股1.30美元，营收241亿美元
* 第四季每股盈余预估为1.35美元--汤森路透I/B/E/S
* 第四季营收预估为236.7亿美元--汤森路透I/B/E/S
* 截至第四季末根据巴塞尔iii估算的一级普通股资本充足率为10.7%，高于第三季末的10.5%
* 季度信贷损失拨备为1.04亿美元，低于上年的5.52亿美元
* 季度不良资产总计为97亿美元，低于前一季
* 摩根大通公布财报后，股价在盘前小幅下跌(完)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)