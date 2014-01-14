表格：美国12月零售销售较前月成长0.2%，增幅高于市场预期

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透1月14日 - 美国商务部周二公布，美国12月零售销售较前月增加0.2%(预估为增加0.1%)；12月扣除汽车的零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.4%) 。
12月 11月 11月初值 10月 9月 13年12月/12年12月
零售销售 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 4.1
扣除汽车 0.7 0.1 0.4 0.4 0.4 3.7
汽车/零部件 -1.8 1.9 1.8 1.0 -1.1 5.9
电子产品/电器-2.5 -2.1 1.1 1.0 1.8 -1.4
加油站 1.6 -1.5 -1.1 -0.3 0.2 0.6
扣除汽车/汽油/建材
(核心零售销售)0.7 0.2 0.5 -- -- 4.3
(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)