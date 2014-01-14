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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 21:42 BJT

表格：美国12月零售销售较前月成长0.2%，增幅高于市场预期

路透1月14日 - 美国商务部周二公布，美国12月零售销售较前月增加0.2%(预估为增加0.1%)；12月扣除汽车的零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.4%) 。

12月 11月 11月初值 10月 9月 13年12月/12年12月

零售销售 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 4.1

扣除汽车 0.7 0.1 0.4 0.4 0.4 3.7

汽车/零部件 -1.8 1.9 1.8 1.0 -1.1 5.9

电子产品/电器-2.5 -2.1 1.1 1.0 1.8 -1.4

加油站 1.6 -1.5 -1.1 -0.3 0.2 0.6

扣除汽车/汽油/建材

(核心零售销售)0.7 0.2 0.5 -- -- 4.3

(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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