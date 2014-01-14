版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 20:21 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差持平，印尼寻求采购870万桶汽油

路透新加坡1月14日 - 亚洲汽油裂解价差周二据估计每桶为7.45美元，持稳上日水准。

印尼准备采购总计约870万桶2月交付的88辛烷值汽油，比1月份的960万桶来得少。

不过交易员说数量较少是因为2月天数少。1月和2月的平均月需求大致相同。

亚洲石脑油裂解价差下跌9.33%，至一个多月来最低，受到替代原料液化石油气(LPG)价格疲软的拖累。

LPG价格疲软，可能导致石化制造商以LPG来取代小部分的石脑油。

现货交易方面，Phillips 66买进两笔95辛烷值汽油，其中一笔购自Sietco，装运期是2月7-11日，离岸价格(FOB)为较新加坡报价升水0.66美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐