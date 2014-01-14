国际油市：亚洲汽油裂解价差持平，印尼寻求采购870万桶汽油

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透新加坡1月14日 - 亚洲汽油裂解价差周二据估计每桶为7.45美元，持稳上日水准。
印尼准备采购总计约870万桶2月交付的88辛烷值汽油，比1月份的960万桶来得少。
不过交易员说数量较少是因为2月天数少。1月和2月的平均月需求大致相同。
亚洲石脑油裂解价差下跌9.33%，至一个多月来最低，受到替代原料液化石油气(LPG)价格疲软的拖累。
LPG价格疲软，可能导致石化制造商以LPG来取代小部分的石脑油。
现货交易方面，Phillips 66买进两笔95辛烷值汽油，其中一笔购自Sietco，装运期是2月7-11日，离岸价格(FOB)为较新加坡报价升水0.66美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)