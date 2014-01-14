更新版1-美股业绩：摩根大通四季度获利跌幅超过7%，受马多夫案罚金拖累

摩根大通上周同意向美国政府和马多夫旁氏骗局的受害者支付26亿美元以达成和解。 。该行当时估计，这可能使其第四季度获利减少8.50亿美元。这笔费用将用来弥补拨备金不足的部分。

2013年摩根大通为了和解各类法律诉讼，同意支付的金额达到近200亿美元。

“对于我们来说，接受责任、解决问题和继续前进，是符合公司和股东最佳利益的方式。”摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在一份声明中称。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估摩根大通每股获利料在1.35美元。目前尚不清楚公布的数据是否可比。

摩根大通股价盘前变动不大。

2013年该行股票价格大幅上涨了33%，与KBW银行业指数 的35%涨幅大致相符，且略高于标普500指数的29%涨幅。