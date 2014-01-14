表格：1月11日止当周美国连锁店销售较前周下跌1.0%--ICSC/高盛

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透1月14日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，1月11日止当周美国连锁店销售较前周下降1.0%，较上年同期增长1.3%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
1月11日 538.1 1.3 -1.0
1月 4日 543.4 1.7 -5.4
12月28日 574.5 3.0 1.0
12月21日 569.0 2.7 1.4 (完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。