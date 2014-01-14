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市场报道 | 2014年 1月 14日 星期二 20:55 BJT

表格：1月11日止当周美国连锁店销售较前周下跌1.0%--ICSC/高盛

路透1月14日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，1月11日止当周美国连锁店销售较前周下降1.0%，较上年同期增长1.3%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

1月11日 538.1 1.3 -1.0

1月 4日 543.4 1.7 -5.4

12月28日 574.5 3.0 1.0

12月21日 569.0 2.7 1.4 (完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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