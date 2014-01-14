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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 22:36 BJT

美国热股：英利绿色能源将同XSOL合作进军日本市场，盘初上涨

路透1月14日 - 英利绿色能源控股有限公司 表示，从1月中旬开始，该公司的太阳能面板将由XSOL Co Ltd负责在高利润率的日本市场出售。

英利绿色能源周二盘初上扬1.23%，报6.60美元。(完)
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