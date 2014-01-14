更正-表格：美国12月进口物价持平于11月，出口物价较前月升0.4%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
(因译文有误，要点第二项11月初值改为“上升0.1%”，非“下滑”)
路透1月14日 - 美国劳工部周二公布:
* 美国12月进口物价持平(预估为上涨0.3%)，11月为下滑0.9%(初值为下滑0.6%)
* 美国12月出口物价较前月上升0.4%(预估为上涨0.1%)，11月为上升0.1%(初值为上升0.1%)
* 美国12月进口物价较上年同期下滑1.3%，出口物价较上年同期下滑1.0%
* 美国12月石油进口价格下跌0.1%，11月下跌4.7%
12月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
12月 11月 (前值) 13年12月/12年12月
进口物价 持平 -0.9 -0.6 -1.3
出口物价 0.4 0.1 0.1 -1.0(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)