表格: 美国11月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.3%

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透1月14日 - 美国商务部周二公布，美国11月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.3%，10月经修正后增长0.8%，前值为增长0.7%。
11月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 11月 10月 (前值) 13年/12年11月
库存 0.4 0.8 0.7 4.0
销售 0.8 0.5 0.5 4.0
(以10亿美元计) 11月 10月 (前值) 12年11月
库存 1,699.9 1,692.4 1,691.1 1,634.6
销售 1,318.2 1,307.8 1,307.3 1,267.9
库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.29(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。