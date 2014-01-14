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市场报道 | 2014年 1月 14日 星期二 23:03 BJT

表格: 美国11月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.3%

路透1月14日 - 美国商务部周二公布，美国11月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.3%，10月经修正后增长0.8%，前值为增长0.7%。

11月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 11月 10月 (前值) 13年/12年11月

库存 0.4 0.8 0.7 4.0

销售 0.8 0.5 0.5 4.0

(以10亿美元计) 11月 10月 (前值) 12年11月

库存 1,699.9 1,692.4 1,691.1 1,634.6

销售 1,318.2 1,307.8 1,307.3 1,267.9

库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.29(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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