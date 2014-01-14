表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%，投标倍数为6.36

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞

路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。