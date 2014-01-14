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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 84.99 +1.92 +2.31 1455759

搜狐 75.95 +1.72 +2.32 519643

网易 79.51 +1.12 +1.43 489777

百度 172.87 +1.87 +1.09 3684783

亚信科技 11.96 -0.02 -0.13 523246

台湾

台湾积体电路 17.38 +0.47 +2.78 2305486

联电 2.10 +0.01 +0.48 287242

日月光 4.74 +0.12 +2.60 348338

矽品精密 6.16 +0.03 +0.49 1411100

和信超媒体 1.00 -0.01 -0.99 101646

友达 3.11 +0.05 +1.63 189195

中华电信 30.40 +0.03 +0.10 89989

台湾国际航电 46.31 +0.90 +1.98 979075

香港

中国移动 50.48 +0.54 +1.08 135134

中国联通 14.10 +0.11 +0.79 106338

中国电信 48.00 +0.59 +1.24 12226

中芯国际 4.23 -0.10 -2.31 48271

电讯盈科 4.65 +0.12 +2.65 2394

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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