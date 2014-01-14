《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 84.99 +1.92 +2.31 1455759
搜狐 75.95 +1.72 +2.32 519643
网易 79.51 +1.12 +1.43 489777
百度 172.87 +1.87 +1.09 3684783
亚信科技 11.96 -0.02 -0.13 523246
台湾
台湾积体电路 17.38 +0.47 +2.78 2305486
联电 2.10 +0.01 +0.48 287242
日月光 4.74 +0.12 +2.60 348338
矽品精密 6.16 +0.03 +0.49 1411100
和信超媒体 1.00 -0.01 -0.99 101646
友达 3.11 +0.05 +1.63 189195
中华电信 30.40 +0.03 +0.10 89989
台湾国际航电 46.31 +0.90 +1.98 979075
香港
中国移动 50.48 +0.54 +1.08 135134
中国联通 14.10 +0.11 +0.79 106338
中国电信 48.00 +0.59 +1.24 12226
中芯国际 4.23 -0.10 -2.31 48271
电讯盈科 4.65 +0.12 +2.65 2394
(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。