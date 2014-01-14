美国股市：反弹收高，获益于零售销售数据激励

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
据汤森路透数据，标普500指数成分企业中只有5%公布了财报，其中有53.8%超过预期，低于63%的历史平均水准。约有62%的企业营收超过预期，高于55%的长期平均水准。
美国银行 、花旗 、高盛 和摩根士丹利 本周稍晚将公布业绩。通用电气 和英特尔财报也将出炉。
Charter Communications 周一正式出价，提出以每股132.50美元收购较大对手时代华纳有线(Time Warner Cable，TWC) 。
时代华纳有线股价涨2.7%报136美元，Charter股价升2.3%至137.34美元。
据BATS Global Markets数据，美国各大证交所成交量与今年迄今日均成交65亿股的规模相当。周一有约72.2亿股成交。
纽约证交所上涨股与下跌股家数之比为12：5，Nasdaq市场则为3：1。(完)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM