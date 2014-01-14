美国股市：反弹收高，获益于零售销售数据激励

据汤森路透数据，标普500指数成分企业中只有5%公布了财报，其中有53.8%超过预期，低于63%的历史平均水准。约有62%的企业营收超过预期，高于55%的长期平均水准。

美国银行 、花旗 、高盛 和摩根士丹利 本周稍晚将公布业绩。通用电气 和英特尔财报也将出炉。

Charter Communications 周一正式出价，提出以每股132.50美元收购较大对手时代华纳有线(Time Warner Cable，TWC) 。

时代华纳有线股价涨2.7%报136美元，Charter股价升2.3%至137.34美元。

据BATS Global Markets数据，美国各大证交所成交量与今年迄今日均成交65亿股的规模相当。周一有约72.2亿股成交。

纽约证交所上涨股与下跌股家数之比为12：5，Nasdaq市场则为3：1。(完)