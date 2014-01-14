更正-《全球汇市》美元兑日圆上扬，因美国零售销售数据强劲

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* 美元兑日圆上涨，逆转就业数据公布后的跌势

* 欧央行管委诺沃特尼讲话支撑欧元上扬

路透纽约1月14日 - 美国零售销售数据强劲以及日本经常帐赤字创纪录，推动美元兑日圆周二上扬，不过欧洲的央行官员传递出好坏不一的信号限制欧元走势。

美元逆转之前两日的跌势展开反弹，之前美国商务部称，美国12月零售销售超过预期，与上周不够好的就业数据形成反差。

“整体消费者支出和最终需求都小幅上升，这与上周公布的疲弱就业报告相悖，”瑞士信贷驻纽约外汇策略师Mattew Derr表示。

“我们认为就业数据有些反常，今天的数据似乎支持了这种可能性。因此我们仍看多美元。”

午后交易中，美元兑日圆 涨1.17%报104.18，周一美元跌逾1%至一个月低位。

此外，数据显示日本11月经常帐赤字创纪录高位，为连续第二个月录得赤字，因贸易逆差扩大对日本的国际收支构成压力。而这也拖累了日圆。

“我们认为，日圆走向依然明朗，”野村证券驻纽约外汇策略全球主管Jens Nordvig称。

“贸易相关流动疲弱，以及日本投资者增加海外投资，都可能推动日圆逐步走低。”

欧洲和日本央行仍考虑采取更多措施来支持经济成长，这与美国货币政策前景形成鲜明对比，因此大多数银行认为美元今年有足够的理由上扬。

美国商务部周二公布，美国12月扣除汽车的核心零售销售较前月增加0.7%，市场普遍预估为增加0.3%。不过，11月数据则被下修。

达拉斯联储总裁费希尔周二称，他将继续推动缩减刺激规模。该言论与美联储上月作出缩减决定时的策略一致，当时美联储说将会有进一步的缩减措施。

美元兑一篮子主要货币亦小幅走强。美元指数 上涨0.13%至80.62。

欧元兑美元稍早触及两周高位，之前欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧元区经济成长可能让人感到意外。这与上周欧洲央行表达出的忧虑形成对比。

“上周(欧洲央行总裁)德拉吉讲话后，现在诺沃特尼的言论释放出矛盾的信号，从而使得投资者在买入欧元上谨慎从事，”花旗集团驻伦敦的欧洲G10外汇策略师Valentin Marinov说。

“欧元可能仍有些进一步上扬的空间，但中期来看，我们仍然认为欧元存在下行风险。”

此外，欧元区11月工业生产数字亦有正面表现。欧元兑美元 上涨0.08%，报1.3682美元。(完)

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